Suspeito de assassinar homem que se recusou a praticar furto é preso em Naviraí

De acordo com a Polícia Civil, que divulgou as informações nesta terça-feira (29), já havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul. A ordem judicial foi cumprida, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

No dia do crime, o autor e a vítima estavam juntos em um terreno baldio quando, segundo a investigação, o suspeito pediu para que o outro cometesse o furto de uma peça de carne. Diante da negativa, o homem reagiu de forma violenta, atirando na cabeça da vítima e desferindo várias facadas.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e pedir ajuda. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver.