Produtor rural é morto a tiros após discussão com caseiro em fazenda

O produtor rural Vilson José Tondato foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (28), após uma discussão em uma fazenda localizada na 15ª Linha, entre o município de Deodápolis e o distrito de Ipezal, no Mato Grosso do Sul. O autor do crime, que trabalhava como caseiro na propriedade, fugiu do local após o homicídio.

De acordo com informações do site local, Ligado na Notícia, a vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no pescoço, durante o desentendimento. Vilson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas e compareceram à fazenda, mas o suspeito já havia fugido. As autoridades continuam as investigações para localizar o autor e esclarecer os detalhes do crime.