Monitorado por Real Madrid e Barcelona, passos de Endrick ganham destaque na Espanha

O atacante Endrick, que acabou de completar 16 anos, é considerado um dos jovens mais promissores do futebol mundial e vem sendo monitorado por gigantes europeus. Alvo de Barcelona e Real Madrid, o jogador entrou de vez no radar da imprensa internacional, que acompanha de perto o início de sua trajetória.

A promessa brasileira assinou seu primeiro contrato profissional na semana passada e foi inscrito nesta sexta-feira (29) pelo Palmeiras na Libertadores. A possível participação de Endrick no principal torneio da América do Sul foi definida pelo jornal ‘As’ como “um grande passo”.

O periódico espanhol destaca que o jogador está “na mira de metade de Europa” e que protagonizará “a futura novela dos próximos mercados de transferências”. Isso porque o brasileiro só poderá reforçar um clube europeu a partir do segundo semestre de 2024, quando completará 18 anos.

Mas, antes disso, negociações podem ser abertas. Diante do interesse da Europa, o clube brasileiro já estipulou uma multa de cerca de R$ 330 milhões. O contrato com o Palmeiras é válido até 2025.

Após ter brilhado na campanha que terminou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Endrick fez uma viagem pela Europa e visitou países que podem ser seu destino no futuro. Ele também marcou presença em partidas no Camp Nou e no Santiago Bernabéu.

Desde então, ele vem sendo destaque na Espanha. O aniversário do jogador, inclusive, recebeu destaque e foi celebrado pelo jornal “Sport” como “o dia de Endrick”.

Embora tenha sido inscrito na Libertadores, uma entorse no tornozelo direito pode fazer com que ele seja baixa na primeira partida das quartas de final, contra o Atlético-MG, na quarta-feira (3). O jogo de volta acontece em 10 de agosto.

A publicação da Espanha finaliza classificando o duelo como “transcendental” para os interesses do Palmeiras na temporada.

