Homem suspeito de cometer abuso sexual contra criança no CAPS é preso

A Polícia Civil prendeu um jardineiro suspeito de abuso sexual cometido contra uma criança de 11 anos, no dia primeiro deste mês, quando o menino foi levado para atendimento pelos seus avós no CAPS do bairro Monte Castelo. O acusado é funcionário da unidade.

O suspeito teria atraído a criança para dentro e abusado dela, passando a mão em suas partes íntimas. Após esse episódio, o menino retornou com seu pai ao CAPS, para um novo atendimento. Na ocasião, ao rever o homem, o menino ficou bastante nervoso e passou a xingá-lo, contando ao pai o que tinha ocorrido e apontando-o como o seu molestador. A polícia foi acionada, mas o suspeito fugiu.

Apavorado com toda a situação, o pai do garoto foi à polícia e disse que o filho relatou os abusos. Ainda na polícia, ele revelou que o menino estava incomodado e irritado com tudo que estava acontecendo.

Durante as investigações, funcionários do CAPS relataram que já haviam estranhado o comportamento do suspeito, que frequentemente era visto acompanhando crianças, inclusive saindo dos banheiros da instituição, em situações suspeitas, razão pela qual já tinham inclusive chamado sua atenção sobre o seu comportamento.

O delegado de polícia que preside a investigação representou ao Judiciário pela prisão do suspeito e uma equipe de investigadores da delegacia passou a monitorá-lo.

Após a justiça decretar a prisão preventiva do suspeito, os policiais conseguiram prendê-lo, quando ele estava chegando à empresa onde trabalhava (que presta serviços no CAPS), para acertar sua rescisão trabalhista.

Ao ser interrogado, o homem negou ter praticado qualquer abuso e disse que não manteve nenhum contato físico com as crianças que recebem atendimento no CAPS e que fugiu de lá quando a polícia foi acionada por ter ficado assustado com as acusações.

As investigações seguem na DEPCA, inclusive com apuração de outras vítimas que podem ter sido molestadas sexualmente pelo suspeito.

Com informações do repórter Willian Leite.

Confira também:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.