Suspeito conhecido como “Gardê” é procurado após jovem morrer esfaqueado em área de barracos em Dourados

O homem conhecido pelos moradores como “Gardê” está sendo procurado pela polícia após a morte de Henrique Torres dos Santos, de 21 anos. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), em uma área conhecida pelo acúmulo de barracos e construções inacabadas, utilizada como ponto de comércio e consumo de drogas, na região leste de Dourados, a 251 km de Campo Grande.

De acordo com uma testemunha, o jovem costumava frequentar a região, embora não vivesse ali. Perto do corpo, peritos localizaram um cachimbo e uma pequena pedra de crack. Henrique, que estava sentado em uma cadeira de plástico, acabou morrendo no local em decorrência dos ferimentos provocados pelo ataque.

Quatro viaturas da Polícia Militar foram acionadas para resguardar as equipes de socorro, que chegaram a ser hostilizadas por dependentes químicos presentes na chamada “favelinha do Jardim João Paulo II”. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para dar início às investigações.

Quando o Samu chegou ao endereço, os socorristas encontraram Henrique já sem vida, vítima de intensa perda de sangue. Moradores relataram que tentaram pedir ajuda assim que perceberam a gravidade dos ferimentos.

Antes disso, conforme testemunhas relataram aos policiais, Henrique e o suspeito teriam iniciado uma rápida discussão. Em seguida, o agressor desferiu um golpe de faca no peito do rapaz e outro no pescoço, fugindo logo depois.

