Motorista sem documentos bate em dois postes e interdita faixa da Mato Grosso no Centro de Campo Grande

Um motorista que conduzia um Toyota Etios sem os documentos obrigatórios destruiu dois postes, um de sinalização e outro de energia elétrica, após perder o controle do veículo no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Espírito Santo, no Centro de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (21). O impacto, registrado por volta das 5h50, interditou as três faixas no sentido Centro, causando transtornos no trânsito logo no início do dia.

Testemunhas afirmaram que o condutor seguia em alta velocidade desde o bairro Carandá Bosque. Um motociclista que presenciou a cena contou que optou por não ultrapassar o veículo por medo de ser atingido. Após o acidente, três amigos do motorista, aparentando ser jovem, foram ao local verificar sua situação. O Corpo de Bombeiros precisou usar um machado para abrir a porta do veículo e retirar o condutor, que foi encaminhado para a UPA Coronel Antonino.

Com a via bloqueada no sentido Centro, os motoristas precisaram fazer um desvio, acessando a Rua Espírito Santo e contornando pela Abrão Júlio Rahe. A Energisa também foi acionada devido ao poste de energia danificado.

Terceiro acidente com carro no feriadão

Este foi o terceiro acidente envolvendo carros registrado durante o feriado prolongado da Consciência Negra em Campo Grande. Na madrugada de quinta-feira (20), um motorista de VW Gol invadiu e derrubou a porta de uma oficina na Vila Taquarussu. Em outro caso, também na madrugada, um condutor perdeu o controle do veículo na Avenida Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande, subiu no canteiro central e atingiu um semáforo para pedestres. Ninguém ficou ferido nessas duas ocorrências.

