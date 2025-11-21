Governo de MS compra 187,5 mil absorventes para integrar kit escolar de alunas do ensino médio

O Governo de Mato Grosso do Sul adquiriu 187.500 absorventes para distribuição entre as estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Ensino. O item passa a integrar o kit escolar entregue às alunas, como parte das ações do Estado para garantir dignidade menstrual e acesso a materiais básicos durante o período letivo.

De acordo com o contrato publicado no Diário Oficial, a empresa Alfama Indústria e Comércio de Descartáveis será responsável pelo fornecimento dos absorventes destinados à composição do kit de uniforme escolar. O valor total da compra é de R$ 738.750,00, com cada pacote, contendo oito unidades, custando R$ 3,94.

A contratação foi realizada por meio de adesão à ata da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro, mecanismo que permite ao governo estadual adquirir produtos já licitados por outros entes públicos. A vigência do contrato é de 12 meses a partir da assinatura. Com a medida, o Estado reforça seu compromisso com políticas de inclusão e apoio às estudantes da rede pública.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram

Leia mais