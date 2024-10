Suposto veículo usado por homens armados que matou catador de latinhas é apreendido pela polícia

A Polícia Nacional apreendeu um suposto veículo que pode ter sido usado por atiradores que executaram o morador em situação de rua Migdonio Villalba Benitez enquanto pegava latinhas em uma rua do bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero.

O crime ocorreu no último domingo (20), e testemunhas descreveram aos policiais que um veículo, de cor branca, foi visto próximo a vítima que tentou fugir quando percebeu que seria executado.

Os policiais seguem investigando o caso para encontrarem os responsáveis pelo crime e o motivo do assassinato da vítima.

