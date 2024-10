Na manhã de hoje (22), o motorista da linha de ônibus 321 – Portal Caiobá, perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão na Avenida Gunter Hans, próximo ao Hospital Regional.

De acordo com informações, o condutor tentou frear, mas o veículo ficou sem freio.

Com o impacto, apenas o vidro do transporte coletivo teve danos e não houveram feridos.

O caminhão também teve danos e o motorista saiu ileso.

