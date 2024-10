Na manhã de hoje (22), um homem, de 40 anos, foi preso acusado de abusar sexualmente da afilhada, de 13 anos, e agredir a esposa. O caso aconteceu no Distrito de São José, em Vicentina.

A Polícia Civil atendeu a ocorrência e realizou a prisão do homem. A mulher teve lesões no corpo e a adolescente passará por exames médicos.

O autor poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa.

