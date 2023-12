Membro de facção criminosa sofre atentado na fronteira

Apontado pelas autoridades paraguaias como “matador de aluguel” e membro de uma facção criminosa, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, de 37 anos, sofreu um atentado na noite de sábado (17), em Pedro Juan Caballero, município de fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Nacional, ele conduzia um veículo Chevrolet quando foi abordado por pistoleiros que estavam em uma caminhonete Mitsubishi. Ele foi atingido superficialmente no rosto e encaminhado ao hospital.

Ainda de acordo com a polícia local e apurado pela Rádio Urundey 103.3FM, Nelson está proibido de sair do Paraguai. No país vizinho, ele possui passagens pela polícia por homicídio doloso, sequestro entre outros crimes.

