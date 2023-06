Homem tenta atirar em guarda, arma falha e é agredido a coronhadas na cabeça

Um homem de 30 anos foi preso na noite de ontem (18), após agredir e tentar matar a tiros um guarda municipal de 48 anos, em um estabelecimento na região central de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, o guarda passou pelo bar por volta das 19h. Ao chegar no local, passou a ter um desentendimento com o autor, que o agrediu a socos e em seguida tomou a sua arma.

Ainda conforme o depoimento do agente na delegacia, com armas em mãos, o autor passou a puxar o gatilho em sua direção, mas a pistola falhou, momento em que passou a ser agredido a coronhadas na cabeça. O guarda municipal também disse aos policiais que teve o carro danificado com chutes do autor. Após as agressões, o homem fugiu do bar e a polícia acionada.

Na delegacia, o autor se apresentou dizendo que estava no local. Ele ainda relatou que o guarda passou por ele derrubando cerveja em seu pé e nisso foi tirar satisfação com o agente. Ele acabou preso após o depoimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram