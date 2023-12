Bioparque Pantanal explica cuidados com animais durante período de inverno

O Bioparque Pantanal é um lugar único, onde os animais recém-cuidados especiais durante a estação mais fria do ano. Durante este período de temperatura baixas, os profissionais do complexo se engajam em garantir o bem-estar e a segurança de todas as espécies que habitam o parque. Para manter um clima adequado para os animais, uma série de medidas são adotadas. A equipe utiliza aquecedores, pedras quentes e alimentação diferenciada para auxiliar os animais a manterem a temperatura corporal adequada.

A Dra. Carla Kovalski, biologa-chefe do empreendimento, explica que os animais ficam mais suscetíveis a doenças e apresentam um metabolismo mais baixo quando as temperaturas estão mais baixas. Portanto, é essencial redobrar os cuidados nesse período. O parque possui espaços especiais chamados de “cambeamentos”, controle de temperatura e umidade, tudo para garantir que fiquem em um local seguro e confortável.

Além disso, os jabutis também tem um cardápio especial durante os dias de frios, recebendo alimentos cozidos que auxiliam na manutenção da temperatura corporal. Já a sucuri Gabi, por ser um reptil que sente calor, necessita de um ambiente aquecido para evitar grandes perdas de calor. Seu recinto conta com uma pedra aquecedora de um metro por um metro, criando um microambiente com temperatura da água.

A Dra. Carla destaca que, em muitos casos, a temperatura da água pode estar mais aquecida do que oo ar, permitindo que a cobra escolha entre permanecer na água ou no ambiente, buscando o local mais confortável com opções de escolha para o animal.

Quanto aos peixes, a Dra. Carla explica que eles sentem mudanças na fisiologia e no metabolismo devido à redução da temperatura da água. Algumas especieis são mais sensíveis a essas baixas temperaturas do que outras. No Bioparque, os tanques externos foram estruturados considerando a sensibilidade das espécies. Assim, todos os peixes que estão nesses tanques podem tolerar temperaturas mais baixas, não apresentando problemas relacionados a isso.

No caso dos peixes amazônicos, os quais são mais exigentes em relação à temperatura da água, os tanques contam com sistemas de aquecimento que mantêm a água entre 27 e 29 graus Celsius, mesmo nos dias mais frios. Essa abordagem tem em vista aproximar o ambiente artificial do ambiente natural, garantindo o bem-estar dessas espécies, que também enfrentam desafios semelhantes em seus habitats naturais.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque, destaca a importância do bem-estar animal e do respeito às espécies que habitam o local. Ela ressalta que um bom aquário é aquele que não apenas mantém a vida dos animais, mas também prioriza a saúde e o bem-estar. Para alcançar esse objetivo, o parque adota as melhores práticas, com profissionais capacitados que desenvolvem protocolos específicos para cada grupo de animais.

O Bioparque Pantanal é um exemplo de como é possível garantir o conforto e a segurança dos animais durante a estação fria. Mediante cuidados especiais, o parque oferece um ambiente propício para que as espécies possam enfrentar o clima rigoroso sem comprometer sua saúde e bem-estar. O compromisso com o cuidado animal é uma prioridade no Bioparque, onde cada medida é tomada para proporcionar o máximo de qualidade de vida para todos os habitantes desse santuário natural.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.