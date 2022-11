Isabel Salgado, um dos ícones do vôlei brasileiro, morre aos 62 anos

Uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Maria Isabel Barroso Salgado, a Isabel, morreu nesta quarta-feira no hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ela deixa os filhos Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, atletas do vôlei de praia.

A atleta disputou duas Olimpíadas (Moscou 1980 e Los Angeles 1984) no vôlei de quadra e depois, no início dos anos 1990, migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade.

A morte foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto, em mensagem no grupo Esporte Pela Democracia. “Fiz um call com ela na segunda-feira. Ela estava super gripada. Falei para ela ir a um hospital, ela me disse que já tinha ido e testado negativo para Covid. Na segunda a noite foi dormir passou mal. Deixou para ir para o hospital Sírio na terça de manhã. Quando acordou na terça já estava bem pior. Internou no Sírio já no CTI. Detectaram uma bactéria que já tinha tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4h da manhã de hoje”, escreveu Paula.

Depois de se aposentar das quadras, a ex-ponteira se destacou também no vôlei de praia, atuando ao lado de Jackie Silva. Após essa passagem, ela virou treinadora.

Isabel havia sido confirmada como membro do grupo técnico para integrar a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na segunda-feira (14). Ao lado de nomes como Ana Moser e Raí, Isabel iria compor a equipe, segundo anúncio feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente eleito Lula publicou mensagem no Twitter afirmando que Isabel foi uma referência tanto na quadra quanto na praia.

Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7M0c75PzLC — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.