Sul-mato-grossense morre intoxicado na Bélgica

Em Bruxelas, capital da Bélgica, o três-lagoense Lucas Camargo, veio a falecer por intoxicação após inalar uma grande quantidade de gás, na casa em que morava.

Segundo familiares e amigos, o gás teria vazado provavelmente de um aquecedor, enquanto Lucas dormia e ele acabou sufocando. O uso de aquecedores a gás e lareiras são muito comuns em países onde as temperaturas são mais amenas, onde as pessoas buscam ficar mais aquecidas.

Morador do Bairro Nova Três Lagoas, chegou a trabalhar por bastante tempo no Shopping Popular da cidade, Lucas acabou deixando uma filha pequena. A família relata que pretende trazer o corpo do três-lagoense para o Brasil para ser enterrado, mas que antes pretendem realizar uma cerimônia fúnebre na Bélgica.

Informações do site HojeMais.