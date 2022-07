Mulher perde R$ 76 mil em golpe de aplicativo falso

Uma mulher, de 55 anos, foi vítima de um golpe na última quinta-feira (21), em Nova Andradina. Ela perdeu cerca de R$ 76 mil após ter tido suas contas bancárias hackeadas. O caso foi comunicado à Polícia Civil, registrado como fraude eletrônica.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher recebeu um telefonema de seu banco informando que havia sido realizado uma transferência por Pix, no valor de R$ 1,2 mil. A vítima disse que não sabia de tais informações e não havia feito a transação.

Após a negativa, o “banco” teria dito que alguém estava controlando sua conta bancária e por isso seria necessário baixar o aplicativo “Any Desk”. O aplicativo seria o verdadeiro golpe, já que ele foi usado para o criminoso ter acesso às contas bancárias. Isto é, no momento que ela instalou o “Any Desk”, seus dados foram roubados.

Foi feito um empréstimo de R$ 41,4 mil, mas o golpista ainda não sacou o dinheiro. O gerente do banco tentaria bloquear o valor nesta sexta-feira (22). Em seguida, o criminoso fez vários PIX para contas diversas nos valores de: R$ 7.963,25; R$ 8.789,84; R$ 5.610,80; R$ 7.542,58, R$ 4.999,98 e um pagamento de boleto de R$ 894. O prejuízo com os PIX foi de quase R$ 36 mil.

Após perceber o golpe e os valores que havia perdido, a mulher entrou em contato com seu gerente para que as providências fossem tomadas. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e será investigado.

