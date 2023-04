Sul-mato-grossense é preso após se passar por policial para pedir dinheiro

O sul-mato-grossense identificado como Carlos Alberto Saruwatari, 38 anos, foi preso na última semana, em Águas Lindas de Goiás (GO) se passando por policial para pedir dinheiro a população. De acordo com a imprensa local, o homem é natural de Três Lagoas (MS), e também se passava por pastor para conseguir doações que seriam usadas por ele mesmo.

Conforme apurado pela TV Anhanguera, a prisão de Carlos Alberto aconteceu na última terça-feira (25), quando o sul-mato-grossense foi visto pedindo dinheiro em um comércio da cidade. Ele relatava aos moradores que as doações seriam usadas para comprar remédios e ajudar uma associação beneficente.

“Ele disse que é segurança e assumiu que se passava por policial, pedia dinheiro nos comércios e que fez isso por estar passando por problemas financeiros”, informou a Polícia Militar para a TV Anhanguera.

Ao ser detido pelos militares, o homem confessou que ficava com todo o dinheiro arrecadado. Com o valor que pedia nas ruas, conseguiu comprar a farda em uma loja de artigos militares. Além disso, ele confessou que fingia ser pastor para conseguir doações.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.