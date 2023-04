Homem que matou ex-mulher a facadas passa mal em presídio e morre

Jair Paulino da Silva, de 52 anos, morreu na noite de ontem (28), após passar mal nas celas da Penitenciária Gameleira, na zona rural de Campo Grande. O pintor foi preso em flagrante no último dia 28 de fevereiro, após esfaquear a ex-esposa Albyna Freitas Ribas Luiz Gonçalves, 49 anos. A vítima foi socorrida em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jair sentiu um mal-estar por volta das 17h. Ele foi retirado do pavilhão do complexo penitenciário e levado para a cela de atendimento, onde foi atendido por um farmacêutico que trabalha na unidade penal. Ainda conforme o registro, o pintor apresentava batimentos cardíacos baixos e a glicemia alta e foi pedido escolta para levá-lo a uma unidade de saúde.

Segundo o boletim policial, por conta do horário, o GEP (Grupo de Escolta Penitenciária) informou que não poderia realizar a escolta, mas acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e também o Corpo de Bombeiros para realizar o transporte de Jair até o hospital.

Por volta das 18h28, Jair começou a sentir dores fortes no peito e formigamento nas mãos. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao presídio por volta das 19h15 e encontrou Jair desacordado. Foi realizado massagem cardíaca para reanimação, mas a equipe de socorro percebeu a gravidade e por isso acionou uma viatura com médico plantonista.

Durante o atendimento, o pintor não resistiu e morreu por volta das 19h58. Ainda conforme relatado pelo boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, Jair tinha antecedentes de doença psiquiátrica e diabetes. Ele morreu após parada cardiorrespiratória.

Crime filmado por câmeras de segurança

Albyna Freitas Ribas Luiz Gonçalves, 49 anos, foi esfaqueada pelo ex, cruelmente quando estava a caminho do trabalho no dia 28 de fevereiro, na Rua Francisco Pereira Coutinho, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

Segundo câmeras de segurança do local, Albyna foi abordada pelo Jair no meio da rua e ambos começaram a discutir. Para tentar se proteger, a vítima buscou um local movimentado e entrou em um pequeno centro comercial, mesmo assim, foi perseguida e atingida por várias facadas nas costas, abdômen e pescoço.

