Tentativa de ultrapassagem termina com três mortos na BR-060

Três pessoas morreram na manhã de hoje (29), em uma colisão frontal entre dois veículos, na BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. Três mulheres e cinco crianças foram socorridas para o hospital e estão em observação. O nome das vítimas não foram divulgados.

Conforme apurado pelo BNC Notícias, testemunhas relataram que o Prisma seguia sentido Paraíso das Águas, quando ao tentar realizar uma ultrapassagem acabou invadindo a pista contrária e colidindo na lateral da Fiat/Toro e capotou.

No veículo Prisma, com placas de Chapadão do Sul, estavam quatro pessoas, três delas ficaram presas nas ferragens e uma morreu no local. Os ocupantes do Fiat/ Toro teriam sofrido ferimentos leves, mas foram encaminhados ao Hospital Municipal de Camapuã por equipes do Corpo de Bombeiros da região.

Equipes da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. A perícia técnica também compareceu onde ocorreu o acidente.

Até o momento, o nome das vítimas não foram divulgados, mas segundo o site local, uma das pessoas socorridas seria moradora de Campo Grande e seguia para Brasília (DF).

