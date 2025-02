Maicon Nogueira fiscaliza atendimento e troca de plantões nos UPA’s durante as madrugadas

No último final de semana, o vereador Maicon Nogueira (PP) esteve em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para fiscalizar os atendimentos prestados, condições dos postos de saúde e trocas de plantões. O vereador esteve presente na UPA Nova Bahia na quinta (06), UPA Universitário, na sexta (07) e na UPA Cel. Antonino na madrugada de domingo (09).

“Fiz uma lista de presença e identifiquei que alguns dos médicos plantonistas não estavam atendendo na unidade. Recebi a informação de que os médicos fazem um revezamento e questionei se há uma regulamentação nesse revezamento. Não conseguiram me dar uma resposta clara e objetiva, então resolvi aguardar a troca de plantão dos médicos da escala. De qualquer forma vou requerer informações por parte da Sesau sobre esses detalhes e o que podemos fazer juntos para melhorar o tempo de espera para atendimentos”, afirmou.

Melhorias

O vereador acrescentou ainda que levantou várias questões de melhorias, que precisam ser feitas com urgência e que vai levar até a secretária municipal de saúde, Rosana Leite. “Tenho sido recebido com muito respeito e atenção pelos bons profissionais que atuam durante os plantões. Temos que encontrar formas de valorizar esses profissionais que se dedicam a prestar um bom atendimento à população, bem como identificar possíveis profissionais que não estejam trabalhando de maneira efetiva”, disse o parlamentar.

