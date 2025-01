Sogro que atirou em genro se entrega à policia, em Jardim

A Policia Civil divulgou nesta quinta-feira (30) a prisão do homem acusado de atirar no próprio genro durante discussão com a filha. O suspeito estava foragido desde o dia do ocorrido, no último sábado (25), em Nioaque, cidade distante 183km de Campo Grande.

Segundo informações da Policia Civil, o suspeito estava discutindo com a filha em um assentamento localizado na Zona Rural da cidade de Nioaque, quando pegou uma arma, ameaçando atirar. Ao se deparar com a cena, o genro, Dione dos Santos Cabral, de 37 anos, interferiu na briga, tentando desarmar o sogro, que no momento, disparou contra seu tórax.

A vitima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito, que havia fugido do local, foi encontrado nesta quarta-feira, e apresentou-se na delegacia de polícia onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido.

Os nomes dos outros envolvido não foram divulgados.

Saiba mais sobre o caso em: https://oestadoonline.com.br/policial/homem-e-morto-a-tiro-pelo-sogro-ao-tentar-defender-esposa-durante-briga-de-familia-em-nioaque/