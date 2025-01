O salário dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de janeiro, será realizado nesta sexta-feira (31). Os valores estarão disponíveis para saque no sábado (1º).

A medida segue o cronograma regular de repasse dos vencimentos, garantindo que os servidores tenham acesso aos seus salários dentro do prazo esperado.

