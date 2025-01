Agendamento para emissão do novo RG é reaberto em MS nesta quinta-feira

Estão disponíveis nesta manhã (30), datas e horários para emissão do novo RG, a Carteira de Identidade Nacional, em Mato Grosso do Sul. As vagas são limitadas e esgotam rápido! O site para agendamento é o servicos.sejusp.ms.gov.br. A reserva é feita gratuitamente, mediante um cadastro.

As datas para emissão podem ser escolhidas dentro do mês de fevereiro. O interessado não poderá chegar atrasado e deixar de apresentar os documentos solicitados.

Quando as vagas para o mês acabarem, o agendamento ficará indisponível. Ele é reaberto ao fim de cada mês.

Novo RG

Não há obrigatoriedade para a emissão do novo modelo de documento no momento. O RG antigo, emitido nos últimos 10 anos para cá, será aceito até 2032.

A primeira via do RG digital é de graça, tanto para quem precisa renovar o documento quanto para quem está com o documento novo, mas ainda no modelo antigo.

Caso a pessoa já tenha emitido primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional e precise de uma segunda via, haverá cobrança de R$ 192,44 (valor vigente em Mato Grosso do Sul).

