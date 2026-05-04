Sob efeito de cocaína, rapaz tem alucinação e dispara arma dentro de casa em Ponta Porã

Uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo (3), em Ponta Porã. Três rapazes foram detidos após um deles, sob efeito de cocaína, apresentar alucinações e atirar contra as paredes de uma residência.

A equipe policial foi acionada por vizinhos, que relataram gritaria e diversos tiros vindos do interior do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram resistência inicial dos suspeitos, que se recusaram a abrir o portão. Diante da situação, a residência foi cercada, e um dos indivíduos foi visto sobre o muro, momento em que acabou permitindo a entrada da equipe.

Durante a vistoria, os policiais apreenderam um arsenal composto por 24 armas de fogo, além de 22 munições calibre .38 intactas e duas já deflagradas. Também foram encontrados vestígios de substância análoga à cocaína no interior da casa.

Segundo relato dos próprios envolvidos, o grupo consumia drogas quando um dos rapazes começou a ter alucinações, efetuando disparos de forma descontrolada contra a estrutura do imóvel.

Todo o material foi apreendido, e os três suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O caso segue sob investigação.

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