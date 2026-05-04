Torcedores lotam aeroporto de Ponta Porã para recepcionar o Santos e ver Neymar de perto

Centenas de torcedores se reuniram no Aeroporto Internacional de Ponta Porã nesta segunda-feira (4) para acompanhar a chegada da delegação do Santos Futebol Clube. A movimentação intensa é impulsionada, principalmente, pela presença do atacante Neymar, que atraiu a maior parte dos fãs ao local.

Imagens registradas pelo perfil Ponta Porã Mil Grau mostram o público concentrado na área externa do aeroporto, próximo ao ônibus que fará o transporte da equipe. O veículo já está posicionado na saída do terminal e será utilizado para levar os jogadores até a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A chegada da delegação santista está prevista para o fim da tarde. Logo após o desembarque, o grupo seguirá viagem por via terrestre até o país vizinho, onde ficará hospedado para o compromisso internacional.

Ainda nesta segunda-feira, o elenco realiza um treino de reconhecimento no estádio Parapati, palco da partida marcada para terça-feira (5). O confronto será contra a equipe local e é válido pela Copa Sul-Americana.

A presença de Neymar e a proximidade com o elenco transformaram o aeroporto em ponto de encontro de torcedores, que aguardam com expectativa a oportunidade de ver de perto os jogadores antes do duelo internacional.

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