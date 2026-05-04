PRF apreende 10 Kg de drogas em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 10,4 kg de skunk e crack, neste domingo (3), em Bataguassu, no interior de Mato Grosso do Sul.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/Taos. Durante a entrevista, o condutor confessou que fazia o transporte de drogas no interior do veículo. Foram encontrados 6,3 kg de skunk e 4,1 kg de crack.

O homem também declarou que outro veículo fazia o serviço de batedor durante o transporte dos ilícitos, esse outro veículo também foi abordado pelos policiais, mas os dois ocupantes empreenderam fuga a pé.

O preso, as drogas e os veículos foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu.