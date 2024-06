Respirando com ajuda de aparelhos, bebê de um mês espera por vaga em hospital

Um bebê de um mês, internado no CRS do bairro Tiradentes com pneumonia e bronquiolite espera por uma vaga hospitalar.

Segundo a mãe da criança, Kathellen Almeida, a criança está com os sintomas há oito dias e desde ontem (3) está na unidade de saúde do Tiradentes esperando pela transferência.

“Ele está respirando com ajuda de aparelhos e essa é a terceira unidade de saúde que passou, fui na UPA Moreninha e duas vezes na UPA do Universitário, quando depois de fazer exame de sangue e raio-x foi diagnosticado com pneumonia e bronquiolite”, explica.

Kathellen disse ainda que foi orientada a procurar o CRS Tiradentes ou a UPA da Moreninha, porque não tinha vaga na unidade de pronto-atendimento do bairro Universitário.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), o paciente realmente está aguardando disponibilidade de vaga para transferência, estando em prioridade 1.

Sobre o estado de saúde do bebê, a pasta informou que ele está estável recebendo toda a assistência possível na unidade e sendo acompanhado pelas equipes de médicos e enfermeiros.