Sete policiais são presos por facilitar entrada de produtos de contrabando em MS

Sete policiais militares foram presos hoje (13), por suspeita de envolvimento com contrabandistas que atuam na região de fronteira com o Paraguai. Os mandados de prisão preventiva realizados foram expedidos pela Justiça Militar e cumpridos pela Corregedoria da Polícia Militar no município de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, os policiais presos são lotados da base do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, localizado na MS-134. Eles são investigados por facilitar a entrada de produtos de contrabando por rodovias estaduais com destino ao interior de São Paulo.

Ainda conforme informações da assessoria, o inquérito militar que está em segredo de justiça, relatava que investigava a atuação de uma organização criminosa em qual os policiais faziam parte.

O nome da operação faz alusão ao modo de atuação dos envolvidos, que exigiriam dinheiro de “sacoleiros” para facilitar a entrada de mercadorias contrabandeadas. Os PMs informavam aos contrabandistas as datas em que estavam na escala de serviço, ou seja, “dias bons” para transportar os produtos ilegais.

