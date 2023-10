Principais trabalhos e expectativa do PPA foram destaque

O balanço dos trabalhos apresentados no primeiro semestre foi pauta nesta quinta-feira (13), da coletiva dada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Gerson Claro ( PP), destacou o trabalho, e adiantou a expectativa do PPA que ficará para o retorno das férias do legislativo para o segundo semestre.

Os deputados se preparam para o recesso parlamentar, nesta quinta-feira (13) o balanço destacou a abertura da Casa de leis para a população juntamente com os principais temas discutidos no primeiro semestre deixando claro a intenção do Estado ser reconhecido como o Estado Verde, defensor do Carbono zero.

“Tivemos um semestre de bastante trabalho, todos os detalhes é acompanhado nas comissões, a Escola do Legislativo trabalhou bastante como ações sociais, encontros reunindo mais de 20 Estados, tendo protagonismo na Casa. A CCJR às vezes criticadas, mas sempre trabalhando com celeridade, fizemos acordos e trabalhos com o executivo, Tribunal de Justiça, MPE (Ministério Público Estado), dos trabalhos internos mais de 214 projetos de leis aprovados, 140 em tramitação sobre a lei complementar que vem dos Poderes: 10 foram aprovadas com apenas dois vetos parciais neste sentido. Mais de 5 mil ofícios expedidos aos órgãos. A ideia é apresentar este balanço encerrando o semestre para termos o recesso destacando o trabalho executado”, defendeu.

O presidente também falou do novo tempo após a pandemia e lembrou do trabalho remoto e destacou que quer a participação da população organizada e que a presença é essencial para o trabalho da Casa, fazendo um convite para participarem. “Deixar a Casa com a cara da democracia”, destacou frisando ter um discurso aberto e reunir os partidos.

Temas recorrentes do debate voltados as carreiras dos servidores públicos é um diálogo constante e buscam a melhoria das leis que proporciona melhoria. A governadoria faz o diálogo e traz para mudarmos a lei de acordo com necessário. A Reforma Tributária às vezes não é o ideal, mas existe o possível, vale o debate. O meio ambiente também foi pautado e temos a preocupação com o carbono neutro, e sermos considerados o Estado verde. A malha ferroviária, violência domésticas continuaram fervendo no próximo semestre.

Gerson lembrou que pautas que interessa aos Poderes e aos cidadãos também foram debatidas. A Rota Biocêanica e os encontros no Paraguai também foram citados sobre a interlocução direta.

Sobre a nova comissão permanente de tecnologia o presidente defendeu como fundamental. “A mais demandada é a CCJR ,mas todas elas cumprem os seus papeis. A nova Comissão é inovadora porque a tecnologia e avanços são rápidos, dormimos com uma tecnologia e acordamos já com outro lançamento. Temos discutidos gás natural, veículos elétricos e tecnologias que precisamos trazer para a educação e por isto a nova pasta será bem demandada na Casa”, detalhou.

Dentre os projetos para o segundo semestre o PPA (Plano plurianual) já está bem encaminhado segundo, Claro. “O governo já vem discutindo com a participação popular e da sociedade. Virá um PPA com a participação efetivas e poderemos olhar e preparar a médio prazo para este governo e para o próximo ano. Estabeleceremos os gastos e virá bem maduro captando as prioridades do governador. “, defendeu o presidente.