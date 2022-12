Sete detentos que fugiram da penitenciária paraguaia foram recapturados

Dos nove fugitivos da Penitenciária Regional de Coronel Oviedo, no interior do Paraguai, sete já foram capturados pela Polícia Nacional. Conforme informações da imprensa local, entre eles Freddy Gonzalez Delvalle, de 26 anos, condenado a 40 anos de prisão, foi localizado.

Ainda conforme informações do site ABC Color, Delvalle foi condenado por conta do massacre de San Pedro, quando membros de uma facção criminosa mutilaram presos na penitenciária, durante uma rebelião em 2019. Após o crime, a justiça paraguaia condenou Delvalle por homicídio doloso qualificado e motim.

Segundo a imprensa local, os outros recapturados são Hugo Alberto Díaz Brites, José Carlos Di Almeida, César Esteban Ojeda Sánchez, Douglas Danilo Colman Gamarra, Édgar Luis Nuñes e Gaston Nabil Mercado Castro.

Daniel Benites, Ministro da Justiça do Paraguai, relatou que dois presos continuam foragidos, mas ressaltou que os “mais perigosos” já foram recapturados. Eles estavam presos, onde cumpria pena de roubo e homicídio.

Fuga de presos na penitenciária de Coronel Oviedo

Nove integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), fugiram na madrugada de ontem (20), da Penitenciária Regional Coronel Oviedo, município localizado a 120 quilômetros de Foz do Iguaçu (PR). Conforme informações da polícia paraguaia, os detentos fugiram por um buraco criado por conta de uma obra no presídio. Uma pessoa foi recapturada, mas oito continuam foragidos.

