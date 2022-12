IHP e BrazilFoundation vão monitorar biodiversidade

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e a BrazilFoundation se uniram para monitorar a biodiversidade pantaneira e fundamentar o ordenamento da pesca esportiva na região da Serra do Amolar, uma das mais conservadas do Pantanal. Os levantamentos e atividades estão acontecendo na área da Rede Amolar, que foi criada em 2008, por iniciativa do IHP e, atualmente, é formada por áreas com múltiplos usos e status de conservação.

Mesmo após a criação da Rede Amolar, que incorporou áreas conservadas no entorno do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, a biodiversidade da região está fragilizada pelos incêndios florestais, por exemplo.

Pensando nisso, o IHP, com o apoio da BrazilFoundation, começou a fazer o monitoramento da biodiversidade local. “Conseguimos mais uma parceria em prol da biodiversidade desta região única do nosso país. A intenção é sempre valorizar os recursos naturais, pensando no Projeto Alto Pantanal. Esta é mais uma iniciativa em prol da conservação do bioma pantaneiro”, afirma o presidente do IHP, Ângelo Rabelo.

Coordenadora técnica do IHP, Angélica Guerra explica que será monitorada a ocorrência das espécies, além de identificar as áreas sujeitas a alterações antrópicas e também a sazonalidade de processos ecológicos nas áreas da Rede Amolar. “Com esta parceria, pretendemos contribuir para a proteção da biodiversidade do Pantanal, aumentando a área de proteção efetiva em torno do PARNA Pantanal e fortalecer as ações nas áreas protegidas da Rede Amolar”, garante.

Com o auxílio de cameras trap (armadilhas fotográficas), os pesquisadores já identificaram diversos animais da fauna pantaneira passeando despretensiosamente pelas áreas monitoradas. Onças-pintadas, capivaras, queixadas, tatus canastra e antas são alguns dos animais flagrados pelas armadilhas. “Com os levantamentos, vamos determinar hotspots, locais que concentram alta biodiversidade e presença de espécies bioindicadores preestabelecidas. Outro objetivo nosso, durante as pesquisas, é listar as espécies de aves migratórias e apontar qual o período de ocorrência delas na região”, explica Grasiela Porfírio, coordenadora do monitoramento.

Sobre a BrazilFoundation

A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Tem como princípio a promoção da filantropia estratégica ao selecionar e investir em organizações da sociedade civil de forma a gerar resultados de impacto sistêmico. Em 22 anos de atuação, a fundação arrecadou mais de US$ 58 milhões que permitiram identificar, financiar e monitorar mais de 760 organizações da sociedade civil em 261 cidades no Brasil, alcançando milhares de pessoas. A BrazilFoundation investe em OSCs com foco em Educação, Meio Ambiente & Mudanças Climáticas, Equidade de Gênero e Empreendedorismo Negro.

Sobre o Instituto Homem Pantaneiro

Fundado em 2002, o IHP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua na gestão de áreas, conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local. Sua missão é “Preservar o Pantanal”. Tem sede em Corumbá – Mato Grosso do Sul.

Como programa principal da Instituição, está a gestão do Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (Rede do Amolar), criado em 2008 e que tem como finalidade propor ações de gestão integrada entre as organizações parceiras para proteção de 276.000 hectares, sendo que 201.000 hectares legalmente protegidos. A iniciativa surgiu a partir da parceria entre IHP, Instituto Acaia Pantanal, Fazenda Santa Tereza, Fundação Ecotrópica e Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense/Instituto Chico Mendes (ICMBio) e Polícia Militar Ambiental.

