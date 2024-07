Servidora do Detran/MS é presa por fraude

A suspeita é que o esquema pode ter rendido lucro de até R$ 2 milhões

A servidora comissionada, Yasmin Osório Cabral está detida na unidade penal feminina, Irmã Irma Zorzi, suspeita de estar envolvida em esquema de fraudes no Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Yasmin foi detida na noite de sábado (06), em sua casa, no Jardim São Lourenço, com mandado de prisão preventiva. O despachante David Clock Hoffman Chita, também suspeito de estar envolvido no caso, está foragido.

Segundo as investigações das autoridades, a acusada conseguia a senha de outros servidores e acessava o sistema para identificar caminhões com restrições e passava as informações para o despachante David Cloky Hoffman Chita.

A suspeita é que o esquema pode ter rendido lucro de até R$ 2 milhões.

Nessa segunda-feira (08), o advogado da mulher André Stuart Santos, entrou com um pedido de habeas corpus, mas foi negado provisoriamente na tarde de ontem (10), pela 3ª Vara Criminal.

