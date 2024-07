Incêndio destrói galpão abandonado na Vila Nhanhá

Incêndio de grandes proporções destruiu a estrutura de um galpão abandonado, na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Vila Nhanhá, em Campo Grande.

De acordo com informações, as chamas começaram por volta das 23h40, mas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros. Porém, uma hora após os militares deixarem o local, o fogo recomeçou, mas desta vez com mais intensidade, se alastrando com facilidade.

Moradores acionaram os socorristas novamente, que tiveram trabalho para conter as chamas. A vizinha acredita que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que o local está abandonado há mais de 30 anos e está em disputa judicial.

Imagem de câmera de segurança mostra a dimensão do fogo e o exato momento que a estrutura atingida não aguenta o calor e cede.

Uma casa vizinha ao terreno teve duas caixas d’água atingida, além de prejuízo com canos e fiação elétrica que acabaram derretendo com o calor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram