Servidora aposentada é sequestrada por golpistas com falso bilhete premiado em Campo Grande

Na tarde de terça-feira (16), dois homens identificados como Maikon José Kolberg, de 35 anos, e Elton Rodrigues Lima, 65 anos, foram presos em flagrante após sequestrar uma servidora aposentada do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O caso aconteceu no Parque dos Poderes, em Campo Grande, quando os indivíduos alegaram possuir um bilhete premiado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou a o Tribunal de Justiça na intenção de realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. A quantia seria direcionada para os dois indivíduos desconhecidos, que elegeram ter a posse de um bilhete premiado.

Diante disso, os policiais suspeitaram da movimentação e acompanharam a vítima até seu veículo, onde os dois suspeitos aguardavam. Ao avistarem os agentes, a dupla colocaram a servidora no interior do carro e iniciaram fuga. Na ocasião, um policial quase foi atropelado.

Os criminosos foram seguidos e localizados. Durante a fuga, eles abandonara, o veículo e seguiram em direção de uma mata localizada no Parque dos Poderes.

Buscas foram realizadas na região e os suspeitos foram localizados ainda no interior do matagal, próximo à Rua Aguapé, nº 409. Ambos foram capturados e preso em flagrante.

Segundo as informações, um dos homens possuía mandado de prisão em aberto, com acusação de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Já o outro, tinha registros de estelionato e falsificação de documento.

O caso ainda está sob investigação.