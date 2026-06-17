Operação Mulher Segura: denúncias realizadas pelo canal 180 são averiguadas em Jardim

Nesta segunda-feira (15), a Policia Civil realizou diligências para averiguar denúncias encaminhadas pelo Canal 180 à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). O caso faz parte da Operação Mulher Segura no município de Jardim, cidade distante 244 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PC, durante as diligências, as supostas vítimas foram devidamente orientadas acerca dos canais de denúncia disponíveis, bem como sobre a rede de proteção e os serviços de atendimento voltados às mulheres em situação de violência.

Além disso, ainda receberam informações sobre as medidas protetivas de urgência previstas na legislação, a importância da comunicação imediata de eventuais novas situações de violência e os procedimentos para buscar apoio junto aos órgãos de segurança pública e assistência social.

A ação teve caráter preventivo e de acolhimento, visando garantir que as possíveis vítimas tenham acesso às informações necessárias para a proteção de seus direitos e ao suporte oferecido pela rede especializada de atendimento.