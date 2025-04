Servidor público condenado é preso por desviar mais de R$ 800 mil em Ivinhema

Na data de ontem (09), um servidor público de 50 anos condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro foi preso pela polícia.

O servidor do município de Ivinhema foi condenado a uma pena de 11 anos e 4 meses em regime fechado. O processo criminal da comarca de Ivinhema relatou que enquanto exercia o cargo de fiscal de tributos municipais e diretor da tesouraria, o homem teria desviado pelo menos R$ 800 mil dos cofres públicos. Os crimes foram praticados em 2019, 2020 e 2021.

Após a expedição de mandado de prisão definitiva pelo Poder Judiciário, o homem foi preso e conduzido para a delegacia, onde aguarda audiência de custódia e transferência a penitenciária masculina para o início do cumprimento da pena.

A prisão foi realizada pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Ivinhema.

