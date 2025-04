Caminhão-pipa perde freio e causa engavamento com seis veículos na região central de Campo Grande

Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros; colisão aconteceu na Rua Rui Barbosa, em trecho com semáforo

Um caminhão-pipa sem freio provocou um engavetamento envolvendo ao menos seis veículos na tarde desta quinta-feira (10), no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, região central de Campo Grande. O acidente deixou duas mulheres feridas.

Segundo relatos de testemunhas ao Jornal O Estado, a colisão envolveu um Hyundai HB20, um Nissan Kicks, um Ford Ecosport, uma Kombi, uma Fiat Toro e um sexto carro que deixou o local antes da chegada da polícia. O impacto foi suficiente para causar danos consideráveis, especialmente nos veículos Kicks, HB20, Toro e Ecosport.

Fotos: Roberta Martins

Duas mulheres que estavam no HB20 ficaram feridas e precisaram ser socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas para atendimento médico.

A Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) esteve no local para registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apontou negativo para consumo de álcool.

Conforme apurado, o condutor não trafegava em alta velocidade no momento do acidente.

