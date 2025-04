Homem vai preso após atacar e estuprar menina de 14 anos no distrito de Amandina em Ivinhema

Nesta quarta-feira (09), um homem de 28 anos de idade foi preso pelo crime de estupro no Distrito de Amandina em Ivinhema.

O crime aconteceu dia 25 de março de 2025 quando a adolescente de 14 anos ia à noite para a casa da avó de bicicleta quando foi abordada pelo homem próximo a um terreno baldio. O suspeito atacoua jovem e jogou-a no chão com força e depois cometeu o crime de estupro.

Segundo a polícia, o homem é morador do mesmo distrito onde a vítima reside com seus familiares. Ele foi reconhecido pela adolescente.

A vítima foi encaminhada para exames médicos e periciais, que confirmaram o abuso. O homem foi preso preventivamente e levado para Delegacia de Ivinhema, de onde posteriormente será transferido para o sistema prisional.

