Polícia divulga cartaz de procurado do suspeito de homícidio no Bairro Moreninhas

A DHPP (Delegacia Especializada de Repressão de Homicídios e Proteção à Pessoa) divulgou, na tarde desta terça-feira (4), o cartaz de procurado para Alessandro da Anunciação, suspeito de executar com quatro tiros Antônio José Domingos Ramalho, 42, na manhã de segunda-feira (3).

A motivação seria uma dívida de R$ 500, segundo as autoridades. A vítima teve uma discussão com o suspeito da autoria do crime, que estava em uma motocicleta, de cor prata. Logo após a briga, o homem fez quatro disparos que atingiram a região das nádegas, braço, peito e um de raspão queixo.

Antônio foi executado em frente a casa da ex-namorada. Uma barra de ferro foi encontrada embaixo do corpo da vítima, reforçando a possibilidade de que ele tenha sido agredido na cabeça antes do assassinato.