Cineasta Jean-Thomas Renaud recebe alta após acidente na BR-262

O diretor, escritor e cinegrafista francês, Jean-Thomas Renaud recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira (7), após ficar 16 dias internado. O diretor francês sofreu acidente no dia 22 de outubro, na BR-262, na região do Pantanal, próximo a Aquidauana, município localizado a 125 km da capital.

Renaud teve ferimentos graves e ficou internado por vários dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade de saúde. De acordo com as informações da assessoria da Santa Casa, antes de receber alta, “o paciente seguia consciente, orientado, respirando de forma espontânea com colar cervical, em acompanhamento pela equipe de fonoaudiologia”.

O acidente

O acidente ocorreu no dia 22 de outubro deste ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão teria envolvido dois veículos, mas somente o veículo Fiat Doblô, no qual estavam as vítimas, saiu da pista e tombou no acostamento.

Além do diretor francês, outros dois ocupantes do carro também são estrangeiros. O casal de 48 e 35 anos mora no Brasil.

Das quatro vítimas, duas foram levadas para Aquidauana e outras duas, incluindo o diretor, para o hospital de Miranda. O casal sofreu fraturas e ferimentos. No caso da mulher, houve hemorragia moderada na cabeça, que necessitou um encaminhamento ao Hospital de Miranda.

Devido ao estado grave, o cinegrafista francês precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Obras conhecidas

Jean-Thomas Renaud é conhecido por seus documentários e filmes corporativos para empresas francesas, estrangeiras e organizações não governamentais.

Além disso, aponta que ele desenvolve seus próprios projetos, como, por exemplo, a coleção de documentários Gare Centrale para o canal Voyage.

Outro trabalho citado são os filmes de animais (“Fotógrafos do impossível “, retrato do casal de fotógrafos da vida selvagem Michel e Christine Denis-Huot, transmitido pela National Geographic em todo o mundo).

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: