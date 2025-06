Servidor da saúde é mordido por paciente em surto na UPA de Dourados

Um servidor da saúde foi mordido por um paciente em surto psicótico, na manhã de quarta-feira (25), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, cidade a 251 quilômetros de Campo Grande. A agressão aconteceu enquanto o profissional aplicava uma medicação no paciente, que sofre de esquizofrenia.

A mordida atingiu o braço do servidor e causou um ferimento profundo. Ele recebeu atendimento médico e está sendo acompanhado pela equipe da Funsau (Fundação de Serviços de Saúde), conforme informou a própria instituição.

Segundo a Prefeitura de Dourados, o paciente estava na UPA aguardando uma vaga na ala psiquiátrica do HU/UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados). A administração municipal explicou que a UPA serve como porta de entrada para casos psiquiátricos como esse e, enquanto não há vaga disponível, o paciente permanece em observação na unidade de urgência.

A situação chama a atenção para a sobrecarga nas unidades de pronto atendimento e a necessidade de mais estrutura para acolher pacientes com transtornos mentais em momentos de crise.

