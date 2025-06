Homem é preso após agredir a mãe com cabo de vassoura em Nova Alvorada do Sul

Um homem foi preso na manhã dessa terça-feira (24) após agredir a própria mãe em Nova Alvorada do Sul, cidade a 102 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Militar (PM), a agressão aconteceu depois que a mulher se recusou a dar dinheiro ao filho.

De acordo com o registro policial, a equipe da PM foi chamada por volta das 8h30. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima com ferimentos no pescoço. Ela contou que o filho ficou agressivo ao ouvir a negativa e a agrediu com um cabo de vassoura na região do pescoço.

A mulher também disse que o filho tem um histórico de comportamento violento, principalmente quando consome bebidas energéticas, algo que, segundo ela, tem ocorrido com frequência. Na véspera da agressão, ele já havia quebrado um equipamento de internet da casa durante um ataque de raiva, motivado pela falta de dinheiro.

Após conversar com a vítima, os policiais localizaram o homem nas proximidades da residência. Ao receber ordem de parada, ele tentou fugir e ainda reagiu com empurrões e socos. Mesmo assim, foi contido e levado para a delegacia.

A mãe foi levada ao hospital para passar por exame de corpo de delito. Na delegacia, ela pediu uma medida protetiva urgente contra o filho. O caso segue sob investigação.

