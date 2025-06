Funsat e Funtrab oferecem 2,9 mil vagas de emprego em Campo Grande

Campo Grande tem 2.977 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (26), nos sistemas da Funsat (Fundação Social do Trabalho da Prefeitura) e da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades são para 130 cargos diferentes, com vagas temporárias, efetivas e também exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

As vagas são para todos os níveis de escolaridade e, em muitos casos, não é necessário ter experiência anterior. Só a função de repositor de mercadorias oferece 382 vagas. Já para operador de caixa são 378, auxiliar de limpeza tem 368 vagas e auxiliar nos serviços de alimentação, 116.

Também há oportunidades no setor de comércio, como atendente de lanchonete (74), consultor de vendas (42) e vendedor de serviços (28).

Para quem ainda não tem experiência, são 1.990 vagas disponíveis. Os destaques são para auxiliar de limpeza (309), repositor (464), operador de telemarketing ativo (100) e auxiliar de logística (43).

Há ainda 51 vagas para pessoas com deficiência, em funções como vigilante, almoxarife e auxiliar de limpeza. Além disso, estão abertas 34 vagas temporárias e quatro vagas de estágio, para estudantes de nível médio e superior, em áreas como engenharia civil e social media.

Os interessados devem ir até a Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro, ou até a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento é das 7h30 às 17h. Também é possível buscar atendimento nos postos da Rede Fácil, que têm horários variados.

Para se candidatar, é necessário levar documentos pessoais com foto e a carteira de trabalho — física ou digital. Quem usar a versão digital deve estar com o celular carregado para apresentar os dados. Também é preciso cadastrar ou atualizar o currículo.

Quem preferir pode consultar e se candidatar às vagas pelo aplicativo Sine Fácil, que também permite acompanhar os contratos de trabalho e fazer atualizações no currículo pelo celular.

É importante lembrar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, é bom se cadastrar e acompanhar com frequência para não perder nenhuma oportunidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais