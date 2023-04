Servidor da educação é investigado por fotografar partes íntimas de crianças

Um auxiliar de educação infantil é investigado por fotografar as partes íntimas de crianças, com idades entre dez e doze anos de idade, em uma escola municipal. O caso aconteceu em Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande e chegou a polícia após seis pais procurarem a delegacia.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o suspeito está afastado das funções e a polícia investiga o caso. O prefeito do município, Lucas Centenaro Foroni, divulgou um vídeo sobre o caso e informou que caso a denúncia seja comprovada, o homem será punido “nos rigores da lei”.

“Sobre o suposto caso de abuso em unidade escolar do município. Qualquer mínimo ato, será punido com o rigor da lei, se comprovados os fatos. Mas a princípio é isso, fiz questão de fazer o vídeo em forma de resposta e também esclarecimento dos fatos”.

Finalizando a postagem o prefeito relata. ” Que seja apurado da melhor forma possível. Nossa parte já fizemos, afastamos o servidor, ouvimos os lados e as meninas também”.

O caso foi registrado como produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, sena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, com aumento de pena se cometido o crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto (ART 240 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente) com pena de reclusão de 4 a 8 anos.

O delegado do caso, Goethe Júnior, disse que o suspeito fotografava as partes íntimas das meninas durante a aula de forma velada e com as alunas uniformizadas. Ainda segundo a denúncia , sempre que a professora “virava as costas”, o servidor mordia os lábios, o que era percebido pelas crianças. O auxiliar ainda fingia pedir materiais para as alunas e tocar em seus ombros.