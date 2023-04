Com previsão de frente fria, tempestade causa transtornos em Corumbá

Os moradores de Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande, passam por transtornos devido as chuvas da manhã desta quarta-feira (5). Foram registrados 30 mm de chuva e ventos de até 51 km/h na Cidade branca.

De acordo com informações do portal Diário Corumbaense, moradores do bairro Cravo Vermelho III, parte alta da cidade, reclamam que a água já estrando em algumas casas, devido a falta de escoamento na rua. Informações seriam de que a prefeitura realizou aterro em algumas ruas, mas o trabalho entupiu algumas galerias.

Em nota, a Prefeitura de Corumbá informou que “no Cravo Vermelho, iniciou no ano passado o processo de drenagem e pavimentação de seis alamedas. O trabalho de drenagem foi totalmente concluído no começo de janeiro, mas o serviço foi suspenso devido às chuvas constantes no período.”

“A Defesa Civil está atenta aos problemas causados na região e está monitorando a situação das bacias de contenção existentes no entorno do bairro. Até o momento não há registro de desalojados”, diz.

Outras ocorrências

O Corpo de Bombeiros, até às 09h20, recebeu dois chamados. No bairro Cristo Redentor, uma árvore caiu sobre o muro de uma casa. Ninguém se feriu.

Já na área central, na Barão de Melgaço, próximo da avenida Rio Branco, a força da água acabou aumentando o buraco de uma obra entre o asfalto e a calçada.

Avanço de frente fria e mais chuva

O município está sob alerta de tempestades até o fim da manhã de quinta-feira (6). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Além disso, está previsto o avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que deve derrubar de forma leve as temperaturas no Estado.

Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas. As menores temperaturas são esperadas para o próximo fim de semana, onde deve registrar valores entre 16/18°C.

No Estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20/24°C e máximas de até 34°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, sudoeste, bolsão e norte do estado e as menores para a região sul.

