Mulher é agredida por ex-companheira do marido em banheiro na Cidade do Natal, em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (26), uma mulher, de 27 anos, registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido agredida dentro de um banheiro feminino da Cidade do Natal, localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, pela ex-mulher do marido dela.

Conforme o registro policial, a mulher pediu ajuda aos guardas civis metropolitanos presentes no local e relatou à eles o ocorrido. A vítima tinha um corte no rosto e estava sangrando. Os agentes fizeram rondas, mas não encontraram a suspeita.

Ainda de acordo com a vítima, a agressora estava acompanhada de outra mulher, que também participou das agressões, a segurando pelos cabelos. A equipe da GCM encaminhou a vítima para a Depac Cepol, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram