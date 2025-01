Polícia Civil apreende 300 kg de maconha em veículo capotado em Paranhos; homem é preso por tráfico

Na tarde dessa quarta-feira (08), a Polícia Civil apreendeu 300 kg de maconha após ser acionada sobre um veículo capotado às margens da Rodovia MS-295, em Paranhos, nas proximidades da Fazenda Itapoã.

Uma equipe da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, se dirigiu rapidamente até o local para averiguar a situação e realizar os procedimentos necessários. Ao chegar, constataram que o condutor do veículo não estava presente.

Simultaneamente, um investigador foi encaminhado ao hospital da região para verificar se havia feridos relacionados ao acidente. No hospital, o policial foi informado sobre a chegada de um homem ferido, que se recusou a revelar sua identidade.

Suspeitando de sua relação com o incidente, o homem, de 25 anos, foi interrogado e confessou estar transportando a droga no veículo acidentado.

Segundo o homem o carro capotou após perder o controle ao desviar de uma animal na estrada. O autor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já possuía antecedentes criminais por furto.

Com informações da Policia Civil

