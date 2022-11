Senad encontra dois hectares de maconha em propriedade rural na fronteira

Agentes da Secretária Nacional Antidrogas (Senad) realizaram uma operação na tarde de ontem (16), e descobriram uma área de dois hectares com diversos pés de maconha, em uma propriedade rural, no bairro Estrella, em Pedro Juan Caballero. Após a descoberta, toda a plantação foi incinerada.

Conforme divulgado pelo site Porã News, além da produção de maconha, foram encontrados também na propriedade rural diversos pertences que foram destruídos pelos agentes da Senad. Também foram encontrados uma espingarda sem marca e com a numeração raspada.

A operação foi supervisionada pela assistente Blanca Dávalos do comando fiscal paraguaio e de Celso René, que pertence à Unidade Especializada Contra o Narcotráfico.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.