Feirão de emprego disponibiliza mais de 500 vagas para Capital

Para quem busca fechar o ano com carteira assinada, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove no dia 25 de novembro um Feirão com mais de 500 oportunidades de emprego. A ação será na sede da Funsat, das 08h às 14h, e busca aproximar os candidatos das empresas e apresentar os serviços disponíveis aos cidadãos.

Ao todo serão disponibilizadas 500 oportunidades, algumas para contratação imediata, já que as empresas estarão presentes no evento com a equipe de RH (Recursos Humanos), realizando entrevistas e pré-seleção.

Diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva, destaca que além do direcionamento para o mercado de trabalho, a Funsat promove regularmente diferentes ações voltadas a qualificação profissional.

“Essa ação no prédio da Funsat vai aproximar o cidadão dos serviços ofertados na Fundação, como carteira de trabalho digital, entrada no seguro desemprego, recursos e até mesmo o posto de atendimento da Junta do Serviço Militar que atende aqui na agência”, informa Paulo.

Para participar do Feirão de Oportunidades o candidato deve apresentar os documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Serviço:

O feirão será realizado no dia 25 de novembro das 08h às 14h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho 992, Vila Glória, Campo Grande – MS. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 4002-0585 ramal 5827 ou 5800.

