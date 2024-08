Duas toneladas de maconha são apreendidas pelo DOF em Japorã

Na madrugada de sexta-feira,(30), 2,47 toneladas foram apreendidas por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na cidade de Japorã.

Ninguém foi preso durante a ação. Os militares do DOF estavam fazendo um patrulhamento pela avenida Perimetral Oeste no distrito de Jacareí, município de Japorã, quando viram o veículo Fiat/Strada com a tampa do compartimento de carga aberto e carregada com volumes prensados de maconha.

Indo até o local, a polícia observou mais dois veículos carregados de droga. Os veículos eram uma GM/S10 e outra Fiat/Strada.

Ninguém foi encontrado no local. A averiguação passou a ser feita no local, e foi encontrado um boletim de ocorrência envolvendo a S10 por furto ocorrido na cidade de Mundo Novo, na data de 4 de março deste ano.

A viatura guincho do DOF esteve no local e rebocou os veículos até Dourados.

